Kementerian Ekraf Kenalkan Pelatihan Gig Economy dan AI Challenge, Akses Lapangan Kerja untuk Gen Z

JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meluncurkan Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta Creative Hub.

Program ini menjadi tindak lanjut konkret dari paket stimulus ekonomi nasional dengan DKI Jakarta sebagai proyek percontohan penguatan ekosistem gig economy untuk membuka akses lapangan kerja bagi generasi muda.

“Program ini menjadi pilot project dan kami siap berkolaborasi dengan Pemda DKI agar pelatihan gig economy ini berkelanjutan. Gig economy membuka peluang kerja bagi generasi Z melalui pemanfaatan platform digital, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky pada Kamis (18/12/2025).

Pilot project DKI Jakarta ini merupakan salah satu dari delapan program akselerasi 2025 Paket Stimulus Ekonomi yang diusung oleh pemerintah. Dalam program ini, Kementerian Ekraf berperan memfasilitasi pelatihan di bidang digital melalui kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi ekonomi kreatif, asosiasi konten kreator, BUMN seperti Telkom, serta mitra swasta PT Jababeka.

“Kolaborasi ini perlu dijaga agar berkelanjutan, sehingga sinergi antara pemerintah, Pemda DKI, dan para mitra dapat melahirkan generasi muda yang dekat dengan digital, mampu menggunakannya secara berkualitas dan beretika, serta menghasilkan karya-karya inovatif anak bangsa,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengembangan gig economy perlu didukung ekosistem digital yang kuat dan mandiri, berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual dan teknologi.