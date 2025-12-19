Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kementerian Ekraf Kenalkan Pelatihan Gig Economy dan AI Challenge, Akses Lapangan Kerja untuk Gen Z

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |11:20 WIB
Kementerian Ekraf Kenalkan Pelatihan Gig Economy dan AI Challenge, Akses Lapangan Kerja untuk Gen Z
Peluncuran Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan AI Open Innovation Challenge. (Foto: dok Kemenekraf)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meluncurkan Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta Creative Hub.

Program ini menjadi tindak lanjut konkret dari paket stimulus ekonomi nasional dengan DKI Jakarta sebagai proyek percontohan penguatan ekosistem gig economy untuk membuka akses lapangan kerja bagi generasi muda.

“Program ini menjadi pilot project dan kami siap berkolaborasi dengan Pemda DKI agar pelatihan gig economy ini berkelanjutan. Gig economy membuka peluang kerja bagi generasi Z melalui pemanfaatan platform digital, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky pada Kamis (18/12/2025).

Pilot project DKI Jakarta ini merupakan salah satu dari delapan program akselerasi 2025 Paket Stimulus Ekonomi yang diusung oleh pemerintah. Dalam program ini, Kementerian Ekraf berperan memfasilitasi pelatihan di bidang digital melalui kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi ekonomi kreatif, asosiasi konten kreator, BUMN seperti Telkom, serta mitra swasta PT Jababeka.

“Kolaborasi ini perlu dijaga agar berkelanjutan, sehingga sinergi antara pemerintah, Pemda DKI, dan para mitra dapat melahirkan generasi muda yang dekat dengan digital, mampu menggunakannya secara berkualitas dan beretika, serta menghasilkan karya-karya inovatif anak bangsa,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengembangan gig economy perlu didukung ekosistem digital yang kuat dan mandiri, berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual dan teknologi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/623/3190815//kemenag-z7co_large.jpeg
Akselerasi PTKI Menuju Kelas Dunia: Capaian Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement