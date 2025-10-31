Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cetak Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp2.305.000 per Gram, Buyback Rp2.170.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |09:13 WIB
Cetak Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp2.305.000 per Gram, Buyback Rp2.170.000
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) melonjak Rp42.000 ke Rp2.305.000 per gram pada hari ini, Jumat (31/10/2025).

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp42.000 ke Rp2.170.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

 

1 2
