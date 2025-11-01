Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |06:06 WIB
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Menurutnya, Whoosh merupakan investasi sosial bukan mencari keuntungan atau laba.

"Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat," ujar Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

Sontak pernyataan ini kembali mengundang reaksi dari berbagai pihak. Padahal, utang Whoosh dinilai sebagai bom waktu dan harus segera diselesaikan.

Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta Jokowi menyebut kereta cepat Whoosh sebagai investasi sosial, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

1. Alasan Jokowi Bangun Whoosh

Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti Whoosh didasarkan pada prinsip Social Return on Investment (keuntungan sosial), bukan murni laba.

Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan Whoosh merupakan solusi krusial untuk mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di kawasan megapolitan.

"Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Sejak 30 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah. Termasuk Bandung kemacetannya juga parah," kata Jokowi dilansir dari YouTube Official iNews, Senin (27/10/2025).

2. Whoosh Disebut Investasi Sosial

Jokowi memaparkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara Jabodetabek plus Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.

"Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat," ujar Jokowi.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180380/luhut-Rvpy_large.png
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345/prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180042/kereta_cepat-uEOg_large.jpg
Adu Biaya Bangun Kereta Cepat Whoosh Indonesia 142 km dengan Kereta Arab 1.500 km, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180132/prabowo_subianto-FcUP_large.jpg
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919/purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670/whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement