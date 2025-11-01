Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemda Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Ini Strategi Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |15:19 WIB
Pemda Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Ini Strategi Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada data resmi terkait pengelolaan dana daerah. 

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam menghadapi protes dari banyak daerah yang menganggap data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akurat.

"Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025).

Menkeu meminta seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya yang berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan berulang (double check) guna memastikan uang negara dibelanjakan secara efektif.

"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tuturnya.

Purbaya menyoroti bahwa masih banyak daerah yang dinilai belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara jajaran Kemenkeu dengan semua pemangku kepentingan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Menghadapi isu ini, Menkeu mengisyaratkan bahwa Kemenkeu akan mengambil peran yang lebih proaktif, termasuk memberikan bimbingan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919/purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179898/menkeu_purbaya-JFUI_large.jpg
Purbaya Ungkap Cara Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179908/purbaya-NgGu_large.jpg
Cerita Purbaya Sempat Mikir PPN Turun Jadi 8 Persen: Tapi Bisa Hilang Rp70 Triliun, Wah Jadi Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179889/menkeu_purbaya-LZN8_large.jpg
Pemda Bisa Utang ke Pusat, Ini Respons Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement