Ikut Transmigrasi, Setiap Keluarga Dapat Lahan 2 Hektare dan Jaminan Hidup

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |10:28 WIB
Ikut Transmigrasi, Setiap Keluarga Dapat Lahan 2 Hektare dan Jaminan Hidup
Program transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 hektare (ha) bagi setiap Kepala Keluarga (KK) peserta program transmigrasi. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi.

Menurutnya, ini sebagai upaya pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Nantinya, besaran lahan yang diterima setiap KK akan menyesuaikan kondisi dan potensi wilayah tujuan transmigrasi.

Wamentrans Viva Yoga menyebut bahwa program ini juga merupakan bagian dari reforma agraria, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan lahan bagi warga yang mengikuti program transmigrasi.

"Ya, jadi pemberian lahan ke satu hektare atau dua hektare tergantung wilayahnya. Itu adalah bagian dari reforma agraria sebagai tanggung jawab negara untuk diberikan kepada rakyat Indonesia yang ikut program transmigrasi," ungkapnya, Minggu (2/11/2025).

Selain lahan, pemerintah juga memberikan jaminan hidup selama satu hingga satu setengah tahun bagi para transmigran agar mereka dapat beradaptasi dan mandiri di daerah baru.

Para peserta program juga akan mendapat pembinaan dari Kementerian Transmigrasi selama lima tahun untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya.

 

