Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fokus Kawasan Ekonomi Terintegrasi, Menteri Transmigrasi Bakal Jajaki Kerja Sama dengan MNC Group

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |19:07 WIB
Fokus Kawasan Ekonomi Terintegrasi, Menteri Transmigrasi Bakal Jajaki Kerja Sama dengan MNC Group
Menteri Transmigrasi dan Inews Media Group (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan pihaknya fokus melakukan pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Hal ini akan disosialisasikan capaian kinerja pada masyarakat luas.

1. MNC Group Sebagai Mitra

Untuk itu, Iftitah berencana bekerjasama dan menjadikan MNC Group sebagai mitra dalam sosialisasikan kinerja Kementerian Transmigrasi.  Hal itu diungkapkan Iftitah saat berkunjung ke Kantor MNC Group, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 30 April 2025 kemarin.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi bersilaturahmi dengan MNC Group. Tadi saya diterima dengan baik dengan Bu Angela Tanoesoedibjo dan jajaran MNC Group dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap terkait dengan transformasi transmigrasi," ujar Iftitah usai berkunjung ke MNC Group.

Dia menuturkan transmigrasi saat ini bukan sekedar perpindahan pendudukan. Di mana transmigrasi juga akan fokus melakukan pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement