Fokus Kawasan Ekonomi Terintegrasi, Menteri Transmigrasi Bakal Jajaki Kerja Sama dengan MNC Group

JAKARTA - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan pihaknya fokus melakukan pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Hal ini akan disosialisasikan capaian kinerja pada masyarakat luas.

1. MNC Group Sebagai Mitra

Untuk itu, Iftitah berencana bekerjasama dan menjadikan MNC Group sebagai mitra dalam sosialisasikan kinerja Kementerian Transmigrasi. Hal itu diungkapkan Iftitah saat berkunjung ke Kantor MNC Group, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 30 April 2025 kemarin.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi bersilaturahmi dengan MNC Group. Tadi saya diterima dengan baik dengan Bu Angela Tanoesoedibjo dan jajaran MNC Group dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap terkait dengan transformasi transmigrasi," ujar Iftitah usai berkunjung ke MNC Group.

Dia menuturkan transmigrasi saat ini bukan sekedar perpindahan pendudukan. Di mana transmigrasi juga akan fokus melakukan pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi.