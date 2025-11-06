Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Peserta Magang Batch II Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftarnya 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |16:28 WIB
Pendaftaran Peserta Magang Batch II Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftarnya 
Peserta Magang Nasional Batch II (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan telah resmi memulai pendaftaran peserta Pemagangan Nasional Batch II bagi lulusan baru (fresh graduate) mulai dari D-1 hingga S-1 mulai hari ini melalui kanal maganghub.kemnaker.go.id, 6 November 2025. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa penyelenggara Program Pemagangan Batch II mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.

"Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta," ujar Sekjen Cris dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025). 

Cris menambahkan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch II terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor Food and Beverages, Industri Kreatif dan Digital, Komunikasi dan Informasi, Industri, Sektor Publik, Pariwisata, Logistik dan Transportasi, Pertanian, hingga Jasa.

Pada Batch II ini, Kemnaker menargetkan lebih dari 80.000 peserta. Dengan demikian, target nasional peserta pemagangan tahun 2025 yang mencapai 100.000 orang diharapkan dapat terpenuhi.

"Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan," ucapnya.

 

