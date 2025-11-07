DPR RI Cek Langsung Proses Pengolahan MBG, Ini Hasilnya

JAKARTA - Komisi IV DPR RI meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polres Karanganyar. Kunjungan ini mencakup pengecekan sekolah unggulan serta proses pengolahan makanan di dapur gizi, termasuk pemilihan bahan baku, pengawasan ahli gizi, dan sistem higienitas sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

"Ini luar biasa, karena sekolah dan SPPG ini bukan program kementerian, tapi inisiatif dari pak Kapolri dan jajarannya untuk menghadirkan pendidikan dan gizi yang layak bagi anak-anak di sekitar wilayah kepolisian,” ujar Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi, Jumat (7/11/2025).

Selain meninjau sekolah, rombongan juga melihat langsung proses pengolahan makanan di SPPG Bhayangkari Karanganyar. Dalam kunjungan itu, Kapolri mengecek proses memasak, pengujian sampel makanan, hingga instalasi pembuangan air limbah (IPAL).

Titiek menilai sistem pengelolaan MBG di SPPG Karanganyar sudah memenuhi standar kebersihan dan higienitas tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku dari UMKM lokal, pengawasan ahli gizi, hingga pengecekan kelayakan makanan oleh guru sebelum dibagikan kepada siswa.

“Kebersihannya luar biasa. Semua prosesnya sangat higienis dan makanan yang disajikan juga diuji dengan alat tes. Ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lainnya di seluruh Indonesia,” tuturnya.