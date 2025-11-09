Advertisement
HOT ISSUE

Terminal 1C Bandara Soetta Siap Beroperasi Penuh 12 November, Layani 10 Juta Penumpang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |11:03 WIB
Terminal 1C Bandara Soetta Siap Beroperasi Penuh 12 November, Layani 10 Juta Penumpang
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) siap mengoperasikan Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta . (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) siap mengoperasikan Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta secara penuh atau full operation pada 12 November 2025. Hal ini diputuskan setelah selesainya seluruh tahap revitalisasi.

Sejalan dengan selesainya seluruh tahapan revitalisasi, kapasitas Terminal 1C meningkat dari 3 juta menjadi 10 juta penumpang per tahun, sehingga berdampak pada meningkatnya kapasitas total Bandara Soekarno-Hatta menjadi mencapai 96 juta penumpang per tahun.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Mohammad R. Pahlevi mengatakan peningkatan kapasitas ini turut memperkuat daya saing Bandara Soekarno-Hatta di dunia.

"Kapasitas Bandara Soekarno-Hatta kini telah mendekati 100 juta penumpang per tahun, dan ini menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta memastikan kesiapan dalam mengantisipasi pertumbuhan trafik penerbangan serta memperkuat posisi sebagai salah satu bandara terbesar di dunia," ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Ia menjelaskan, pengoperasian kembali secara penuh Terminal 1C juga mendukung program rebalancing dengan melakukan realokasi maskapai dari satu terminal ke terminal lainnya, agar trafik penerbangan dapat terdistribusi merata sehingga fasilitas di setiap terminal dapat optimal dalam memberikan kenyamanan.

