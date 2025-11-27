Akui Tak Ada Petugas, Purbaya Siap Tugaskan Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengirimkan petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bandara yang dikelola PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Purbaya, hal ini menyusul kekhawatiran publik terkait status pengawasan di bandara tersebut.

“Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas dari kami, petugas dari kami Bea Cukai kita sudah siap,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menambahkan bahwa untuk aspek imigrasi, hal itu akan menjadi tanggung jawab Kementerian terkait. Ketika ditanya mengapa saat ini belum ada petugas Bea Cukai atau imigrasi di sana, Purbaya mengaku tidak tahu persis alasannya.

Menurutnya, kemungkinan ada kebijakan sebelumnya yang memungkinkan pengelolaan khusus, tetapi mekanismenya tampaknya perlu diperbaiki.

“Cuma saya enggak ngerti kenapa enggak ada imigrasi ya ama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki,” katanya.

Di sisi lain, klaim dari Wakil Menteri Perhubungan Suntana adalah bandara PT IMIP sudah terdaftar secara resmi.