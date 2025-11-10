Daftar Negara yang Gagal Lakukan Redenominasi Mata Uang

Redenominasi ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pecahan mata uang tanpa mempengaruhi harga. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Daftar negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut agar rencana redenominasi Rupiah tidak mengalami nasib serupa.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai dari suatu mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pecahan mata uang tanpa mempengaruhi harga, daya beli, dan nilainya terhadap barang atau jasa.

Berikut daftar negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang:

1. Korea Utara

Korea Utara menjadi salah satu negara yang gagal redenominasi. Negara ini membuang angka nol di mata uang won yakni dari nominal 100 menjadi 1 pada 2009.

Sayangnya, redenominasi ini gagal karena stok mata uangnya yang terbatas kala itu.

2. Brasil

Selanjutnya adalah Brasil. Sempat melakukan redenominasi dan menyederhanakan mata uangnya dari cruzeiro menjadi cruzado.

Sayangnya, kurs mata uangnya terhadap dolar AS justru terdepresi tajam yakni mencapai ribuan cruzado per dolar AS. Kegagalan ini lantaran pemerintah negara ini tidak mampu mengelola inflasi yang kala itu masih mencapai 500% per tahun.

3. Zimbabwe

Zimbabwe juga gagal melakukan redenominasi. Negara ini pada mulanya memperkenalkan mata uang dolar Zimbabwe (ZWD) pada awal kemerdekaan. Namun, sayangnya dolar ZDW terus mengalami penurunan.

Pada 2006, negara ini bahkan mengalami hiperinflasi hingga 1.730%. Upaya pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi pun dinilai tidak masuk akal hingga negara ini kembali mengalami hiperinflasi pada 2008. Negara ini melakukan beberapa kali redenominasi namun gagal.