Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Daftar Negara yang Gagal Lakukan Redenominasi Mata Uang

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |21:05 WIB
Daftar Negara yang Gagal Lakukan Redenominasi Mata Uang
Redenominasi ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pecahan mata uang tanpa mempengaruhi harga. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut agar rencana redenominasi Rupiah tidak mengalami nasib serupa.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai dari suatu mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pecahan mata uang tanpa mempengaruhi harga, daya beli, dan nilainya terhadap barang atau jasa. 

Berikut daftar negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang: 

1. Korea Utara 

Korea Utara menjadi salah satu negara yang gagal redenominasi. Negara ini membuang angka nol di mata uang won yakni dari nominal 100 menjadi 1 pada 2009. 

Sayangnya, redenominasi ini gagal karena stok mata uangnya yang terbatas kala itu.

2. Brasil

Selanjutnya adalah Brasil. Sempat melakukan redenominasi dan menyederhanakan mata uangnya dari cruzeiro menjadi cruzado. 

Sayangnya, kurs mata uangnya terhadap dolar AS justru terdepresi tajam yakni mencapai ribuan cruzado per dolar AS. Kegagalan ini lantaran pemerintah negara ini tidak mampu mengelola inflasi yang kala itu masih mencapai  500% per tahun. 

3. Zimbabwe

Zimbabwe juga gagal melakukan redenominasi. Negara ini pada mulanya memperkenalkan mata uang dolar Zimbabwe (ZWD) pada awal kemerdekaan. Namun, sayangnya dolar ZDW terus mengalami penurunan. 

Pada 2006, negara ini bahkan mengalami hiperinflasi hingga 1.730%. Upaya pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi pun dinilai tidak masuk akal hingga negara ini kembali mengalami hiperinflasi pada 2008. Negara ini melakukan beberapa kali redenominasi namun gagal. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182722//purbaya-YIEG_large.jpg
Purbaya: Redenominasi Rupiah Bukan Sekarang ataupun Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182588//rupiah-UEIu_large.jpg
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Mata Uang Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182677//mensesneg-rVvQ_large.jpeg
Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614//menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570//bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182552//purbaya-EKaq_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2027, Apa Manfaatnya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement