HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah, Sempat Tembus Rp17.000 dan Ditutup Turun 0,23 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |15:48 WIB
Rupiah Melemah, Sempat Tembus Rp17.000 dan Ditutup Turun 0,23 Persen
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp17.000 per USD. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Nilai tukar Rupiah terus melemah dan sempat menembus level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada sesi siang.

Pada penutupan sore ini, Rupiah tercatat melemah 39 poin atau sekitar 0,23 persen ke level Rp16.997 per dolar AS.

Mengacu pada data Bloomberg, Senin (16/3/2026) pukul 14.34 WIB, Rupiah mengalami depresiasi 0,25 persen ke posisi Rp17.000, melanjutkan tren negatif dari penutupan Jumat (13/3/2026) yang berada di level Rp16.958 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, terkait penutupan Selat Hormuz menjadi pemicu utama lonjakan harga minyak dunia.

Penutupan jalur vital yang dilalui 20 persen pasokan migas global ini dianggap sebagai gangguan pasokan paling signifikan dalam sejarah pasar energi, memicu kekhawatiran global akan gelombang inflasi baru.

“Para pelaku pasar dan analis khawatir lonjakan harga minyak yang besar akan berdampak ke seluruh dunia dalam bentuk guncangan inflasi,” ujar Ibrahim, dikutip Senin (16/3/2026).

 

Berita Terkait
Cara dan Syarat Tukar Uang Baru Lebaran 2026 di BCA dan Mandiri
Purbaya soal Rupiah Hancur Imbas Perang AS-Iran: Enggak Punya Duit yang Jelek-jelekin
4 Fakta Purbaya Dimaki-maki Netizen Akibat Rupiah Rp17.000 per USD
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.958 per Dolar AS
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.893 per Dolar AS
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.886 per Dolar AS
