Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp17.229 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:36 WIB
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 57 poin atau sekitar 0,33 persen ke level Rp17.229 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (28/4/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari global yaitu upaya untuk mengakhiri perang AS-Iran tampaknya terhenti, dengan jalur air penting Selat Hormuz masih sebagian besar tertutup, sehingga pasokan energi dari wilayah penghasil minyak utama di Timur Tengah tersebut tidak dapat diakses oleh pembeli global.

“Iran terlihat menawarkan proposal baru untuk membuka kembali Selat Hormuz awal pekan ini. Namun, laporan pada hari Senin menunjukkan Washington sebagian besar skeptis terhadap proposal tersebut, mengingat hal itu melibatkan penundaan pembicaraan tentang aktivitas nuklir Teheran,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Presiden AS Donald Trump tidak senang dengan proposal terbaru Iran yang bertujuan untuk mengakhiri perang, kata seorang pejabat AS pada hari Senin. Sumber-sumber Iran mengungkapkan pada hari Senin bahwa proposal Teheran menghindari pembahasan program nuklirnya sampai permusuhan berhenti dan sengketa pelayaran di Teluk diselesaikan.

Ketidakpuasan Trump terhadap tawaran Iran membuat konflik tersebut buntu, dengan Iran menutup arus pelayaran melalui Selat Hormuz, yang biasanya membawa pasokan setara dengan sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas global, dan AS tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Bank Sentral AS dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan minggu ini, dan kemungkinan akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang kebijakan moneter dan prospek inflasi dalam menghadapi gangguan dari perang Iran. 

 

Rupiah Melemah Tembus Rp17.300 per Dolar AS, BI Buka Suara
