Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp17.168 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |15:27 WIB
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Senin (20/4/2026), naik 21 poin atau sekitar 0,12 persen ke level Rp17.168 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari Selat Hormuz yang dikabarkan kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata mereka dengan menyerang kapal-kapal selama akhir pekan.

"Karena AS menembaki dan menangkap kapal Iran yang mencoba menghindari blokade, kata Presiden Donald Trump," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Militer AS telah menyita sebuah kapal kargo Iran yang mencoba menembus blokade, kata Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu, sementara Iran mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam putaran kedua pembicaraan damai meskipun Trump mengancam akan melakukan serangan udara lagi.

Adapun Amerika Serikat telah mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara Iran telah mencabut dan kemudian memberlakukan kembali blokade terhadap Selat Hormuz, yang menangani sekitar seperlima pasokan minyak dunia sebelum perang dimulai hampir dua bulan lalu.

Disisi lain, harga minyak melonjak hingga 7 persen pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/278/3213079/rupiah-1KtO_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/278/3212184/rupiah-T9fP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212012/rupiah_pekan_depan-2wGD_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211501/rupiah_hari_ini-usLU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211075/menko_airlangga-hidm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211043/menkeu_purbaya-4vpZ_large.jpeg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement