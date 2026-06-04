Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Tembus Rp18.000, Ini Respons DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |14:30 WIB
Rupiah Tembus Rp18.000, Ini Respons DPR
Anggota DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan DPR RI menyoroti secara khusus terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh level Rp18.000 per dolar AS per Kamis (4/6/2026).

"DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan ya untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia," kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Apalagi, kata dia, selama ini Bank Indonesia dari tahun ke tahun kerap melakukan intervensi dengan melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah.

Menurutnya, operasi ini yang belum terlihat dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena itu, DPR mendorong agar operasi moneter ini dilakukan segera mungkin.

"Nah, ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan," ujarnya.

Di sisi lain, Cucun juga menyinggung soal revisi undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) yang telah disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya, pemerintah maupun Bank Indonesia bisa langsung melakukan operasi moneter ini.

"Apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan berbagai skema, berbagai kreasi untuk menahan laju per nilai tukar ini," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222521/menkeu_purbaya-Izxt_large.jpeg
Rupiah Melemah Tembus Rp18.000, Purbaya: Pembayaran Utang Bengkak tapi Aman dalam Simulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222512/rupiah-yUD5_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Rp18.000, BI Akui Kebutuhan Dolar AS Tinggi Buat Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222455/rupiah-cgZb_large.jpg
Breaking News! Rupiah Pagi Ini Melemah Tembus Rp18.025 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222287/dolar_as-FGSx_large.jpg
Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS, Apa Langkah BI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222247/dolar_as-PSh2_large.jpg
Ini Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp17.900 per Dolar AS, Terendah Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222219/dolar_as-scXa_large.jpg
Rupiah Makin Anjlok! Pagi Ini Melemah ke Rp17.909 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement