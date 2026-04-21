Rupiah Hari Ini Ditutup Naik ke Rp17.143 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 25 poin atau sekitar 0,15 persen ke level Rp17.143 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (21/4/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari masa depan perang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung.

"Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Para pejabat Iran mengatakan pembicaraan tampaknya tidak mungkin selama AS mempertahankan blokade angkatan lautnya terhadap negara tersebut. Tetapi laporan menunjukkan bahwa Teheran telah mengkonfirmasi kepada mediator regional bahwa mereka mengirim delegasi ke Islamabad.

Gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran akan berakhir pada hari Rabu ini, dengan Trump memberi sinyal bahwa perpanjangan kesepakatan tampaknya tidak mungkin. Pasar juga tegang karena aksi militer lebih lanjut di Timur Tengah setelah AS menembaki dan menangkap kapal berbendera Iran pada akhir pekan.

Selain perang Iran, fokus minggu ini juga akan tertuju pada sidang konfirmasi Warsh, yang dijadwalkan dimulai pukul 10:00 ET (14:00 GMT). Independensinya dari Trump—yang terus-menerus menuntut suku bunga yang lebih rendah—akan menjadi poin fokus utama.

Pencalonan Warsh dipandang kurang lunak daripada yang diharapkan pasar. Meskipun ia telah menyatakan dukungan untuk seruan Trump agar suku bunga lebih rendah, ia di masa lalu telah mengkritik aktivitas pembelian aset Fed, dan menyerukan neraca yang lebih ramping.

Dari sentimen domestik, ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan situasi geopolitik global saat ini. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dengan memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasinya demi menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.