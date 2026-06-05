Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp18.036 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 13 poin atau sekitar 0,07 persen ke level Rp18.036 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (5/6/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada hari Kamis menolak kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan pemerintah Lebanon untuk menghentikan pertempuran. Iran telah menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat untuk setiap kesepakatan perdamaian dengan Washington.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia percaya kemajuan sedang dicapai antara Israel dan Lebanon dan bahwa Lebanon pantas mendapatkan perdamaian,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Israel terus melakukan serangan udara di Lebanon selatan, yang memicu serangan balasan dari Hizbullah. Pejabat Israel mengisyaratkan bahwa pasukan tidak akan menarik diri dari Lebanon selatan atau menghentikan operasi di negara itu, setelah jeda singkat awal pekan ini.

Perkembangan ini semakin melemahkan harapan akan kesepakatan perdamaian AS-Iran, mengingat Teheran telah berulang kali mengisyaratkan bahwa gencatan senjata Lebanon sangat penting untuk setiap perjanjian perdamaian yang langgeng.

Laporan awal pekan ini menunjukkan Iran telah menghentikan negosiasi tidak langsung dengan AS, setelah Teheran menuduh Washington melanggar gencatan senjata mereka dengan serangan baru-baru ini. AS menyerang beberapa target di Iran pekan ini, yang memicu serangan balasan oleh Garda Revolusi terhadap target Amerika di Kuwait dan Beirut.

Serangan-serangan itu terjadi bahkan ketika para pejabat AS menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Iran sudah dekat dan pembicaraan sedang berlangsung.