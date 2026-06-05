Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Mengerikan Anjloknya Rupiah Bagi Industri Penerbangan, Maskapai Tutup Sejumlah Rute

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |14:03 WIB
Dampak Mengerikan Anjloknya Rupiah Bagi Industri Penerbangan, Maskapai Tutup Sejumlah Rute
Industri penerbangan nasional menghadapi tantangan berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah. (Foto: Okezone.com/InJourney(
A
A
A

JAKARTA – Industri penerbangan nasional menghadapi tantangan berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut. Kondisi ini memaksa maskapai domestik melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menutup rute penerbangan yang dinilai tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (Indonesia National Air Carrier Association) Bayu Sutanto menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara margin penerbangan internasional dan domestik di tengah gejolak kurs. Maskapai yang melayani rute luar negeri cenderung lebih aman karena memperoleh pendapatan dalam mata uang asing dari penumpang mancanegara.

Sementara itu, penerbangan domestik justru tertekan karena pendapatan dalam rupiah harus menanggung beban biaya operasional yang mayoritas dipengaruhi dolar AS.

Ketergantungan industri penerbangan terhadap mata uang asing memang sulit dihindari karena hampir seluruh komponen utama operasional menggunakan standar harga global. Fluktuasi kurs ini berdampak langsung pada biaya pemeliharaan hingga pengadaan bahan bakar pesawat di dalam negeri.

“Exposure-nya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk dolar AS. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance dan suku cadang sekitar 25 persen, sisanya asuransi, pelatihan kru, dan lain-lain,” ujar Bayu kepada iNews Media Group, Jumat (5/6/2026).

Terkait regulasi harga, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 telah mengatur batas biaya tambahan (fuel surcharge) untuk mengimbangi kenaikan harga avtur yang sempat menyentuh Rp26.000 per liter.

Meski regulasi mengizinkan tambahan biaya hingga 50 persen, maskapai tidak selalu menerapkan angka maksimal tersebut. Hal ini karena harga tiket bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar dan daya beli masyarakat, yang kerap disalahpahami publik sebagai komoditas dengan harga tetap seperti kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222744//bank_indonesia-2PQW_large.jpg
Strategi BI Jaga Rupiah Bak Tim Sepak Bola di Liga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222529//bank_indonesia-dUkL_large.jpg
BI Disorot Usai Rupiah Tembus Rp18.000, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222626//mendag-n0Hs_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.000, Mendag Ungkap Peluang Ekspor RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222607//purbaya-zpx7_large.jpg
Purbaya Pastikan APBN Kokoh Meski Rupiah Tembus Rp18.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222570//rupiah_hari_ini-PlHA_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.049 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222566//mendag-JIot_large.png
Rupiah Anjlok Rp18.000, RI-Filipina Sepakati Skema Barter untuk Hindari Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement