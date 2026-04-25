Rupiah Lebih Tangguh dari Negara Tetangga, Ini Faktanya

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika pasar global. Pada penutupan perdagangan sore kemarin, Rupiah tercatat menguat sebesar 0,52% ke level Rp17.205 per dolar AS.

Penguatan ini sekaligus meredakan kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi pelemahan mata uang domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pergerakan Rupiah saat ini bukan mencerminkan adanya pemburukan fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, posisi Rupiah relatif masih lebih kuat dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Saya melihat ini bukan tanda pemburukan atau dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain, kita masih kuat. Bahkan dibanding Malaysia, Thailand, dan lain-lain masih kuat,” ujar Purbaya, Sabtu (25/4/2026).

Ia menambahkan, fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan bahkan diproyeksikan semakin kokoh ke depan.