Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Prabowo, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Akibat Rupiah Melemah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |22:16 WIB
Bertemu Prabowo, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Akibat Rupiah Melemah
Presiden Prabowo Subianto memanggil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Istana Merdeka. (Foto; Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan ekonomi terkini, kondisi fundamental perekonomian nasional, serta berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Anggota DEN, Chatib Basri, menjelaskan risiko kenaikan harga akibat pelemahan rupiah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat tertentu.

"Satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga akibat pelemahan rupiah," ucap Chatib dalam keterangannya usai pertemuan, Selasa (9/6/2026).

Chatib menyampaikan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi di tengah ketidakpastian global. Salah satu upaya yang dinilai dapat memperkuat kepercayaan tersebut adalah melalui pelaksanaan efisiensi anggaran dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah.

"Termasuk juga untuk menumbuhkan confidence dan trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya terkait program MBG," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota DEN Firman Hidayat menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998. Menurutnya, sejumlah indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang terjaga, didukung oleh kondisi korporasi dan sektor perbankan yang sehat.

"Selain indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi dan inflasi yang tetap stabil, salah satu yang kami soroti adalah neraca korporasi yang berada dalam posisi sangat sehat," ujar Firman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223595//chatib_basri-MNSF_large.jpg
Chatib Basri Bertemu Prabowo, Dasco Ungkap Isi Pertemuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223580//menkes_bgs-xBVl_large.jpg
Usai Chatib Basri, Prabowo Panggil Menkes BGS ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223561//chatib_bisri-YQWU_large.jpg
Chatib Basri: Situasi Ekonomi RI Tak Seburuk yang Dibayangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223552//chatib_bisri-hkOA_large.jpg
Prabowo Panggil Chatib Basri ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223547//rupiah-yob9_large.jpg
Kenaikan Suku Bunga BI Perkuat Rupiah, Daya Beli Tetap Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223545//gubernur_bi-j8a3_large.jpeg
Rupiah Anjlok di Luar Ekspektasi, Bos BI Ungkap 5 Langkah Lanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement