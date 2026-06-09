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Chatib Basri Bertemu Prabowo, Dasco Ungkap Isi Pertemuan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |18:17 WIB
Chatib Basri Bertemu Prabowo, Dasco Ungkap Isi Pertemuan
Pertemuan ekonom senior sekaligus eks Menkeu Chatib Basri dengan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti pertemuan ekonom senior sekaligus eks Menkeu Chatib Basri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia mengaku telah mendapat konfirmasi dari pihak Istana terkait pertemuan tersebut.

"Bahwa pertemuan tadi Pak Luhut dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN)," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Kendati demikian, Dasco menyampaikan bahwa DEN telah memberikan masukan strategis terkait pertumbuhan ekonomi kepada Presiden Prabowo.

"Nah, sehingga kemudian Presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisis dari tim ekonomi yang sudah ada, dan masukan-masukan yang positif," kata Dasco.

"Ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita, demikian," tambahnya.

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