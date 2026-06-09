Usai Chatib Basri, Prabowo Panggil Menkes BGS ke Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026). Terlihat BGS, sapaannya memasuki halaman Istana sekitar pukul 17.00 WIB.

BGS sendiri merupakan eks Dirut Bank Mandiri. Dia pun disebut-sebut akan menggantikan posisi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

BGS terlihat bergegas setelah turun dari mobilnya menuju pintu gerbang istana. Ketika dikejar dan ditanya awak dia enggan menjelaskan agenda pembahasan yang akan dilakukan. "Sehat selalu ya," kata BGS sembari berjalan cepat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri, pukul 15.32 juga tiba di kawasan Istana.

Chatib membenarkan bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Meskipun dia tidak menjelaskan hal yang akan di bahas. "Tanya pak Luhut," kata Chatib.

Chatib sempat diisukan bakal menggantikan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Begitu juga denyan Budi Gunadi Sadikin disebut-sebut sebagai calon kuat.

Merespons itu, Chatib mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar. "Saya ngga tahu," kata Chatib.