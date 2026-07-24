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Tarif Impor Baru AS Tekan Rupiah ke Rp17.963, Bakal Melemah Pekan Depan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |19:42 WIB
Tarif Impor Baru AS Tekan Rupiah ke Rp17.963, Bakal Melemah Pekan Depan
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah 27 poin ke level Rp17.963 per dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah 27 poin ke level Rp17.963 per dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Kombinasi sentimen proteksionisme perdagangan global, memanasnya geopolitik energi, hingga defisit neraca perdagangan domestik menjadi pemicu pelemahan mata uang Garuda.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyoroti sentimen global yang masih berkutat pada memanasnya pasar valuta asing akibat pemberlakuan kebijakan tarif impor baru oleh Presiden AS Donald Trump terhadap 60 negara mitra dagang.

Kebijakan bea masuk tambahan tersebut diiringi lonjakan harga minyak mentah dunia menyusul eskalasi konflik militer di Timur Tengah dan gangguan pasokan di Laut Hitam.

"AS resmi memberlakukan tarif impor baru 10% dan 12,5% terhadap 60 mitra dagang, termasuk Indonesia, usai berakhirnya tarif sementara selama 150 hari. Eskalasi militer juga meningkat setelah Houthi menyerang dua tanker Saudi di Laut Merah yang direspons ancaman Trump terhadap Iran, sementara Kazakhstan memangkas produksi minyak akibat serangan drone Ukraina ke terminal Laut Hitam," jelas Ibrahim, Jumat (24/7/2026).

Pemerintah AS menegaskan penetapan tarif baru tersebut merupakan instrumen untuk mendorong negara mitra memperketat larangan terhadap produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa.

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