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Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp18.134

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:29 WIB
Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp18.134
Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp18.134 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 54 poin atau 0,29 persen menjadi Rp18.134 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (9/6/2026).

Rupiah menguat dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.188 per dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI). Dirinya meyakini hal tersebut mampu memperkuat nilai tukar Rupiah secara signifikan.

Purbaya akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat.

"Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral," kata Menkeu usai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Kemenkeu, kata dia, akan mendukung Bank Indonesia memperkuat koordinasi supaya kebijakan ke depan semakin sinkron, sehingga, dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. 

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar Rupiah sehingga Rupiah akan meningkat secara signifikan ke depannya, kembali ke level yang lebih tinggi dari sekarang," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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