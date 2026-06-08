Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.187 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 151 poin atau sekitar 0,84 persen ke level Rp18.187 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (8/6/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari tensi geopolitik yang kembali memanas paska serangan Israel yang kembali di Lebanon sehari sebelumnya, tetapi juga semakin menguat setelah terdengar suara ledakan di Iran.

"Suara ledakan terdengar di Teheran, Tabriz, dan Isfahan, menurut laporan media lokal pada Senin pagi, yang mengikis harapan akan segera berakhirnya perang yang lebih luas dan dimulainya kembali aliran minyak mentah melalui Selat Hormuz," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Adapun Israel mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menyerang pabrik petrokimia di barat daya Iran, bersamaan dengan serangan di tempat lain terhadap target militer. Hal itu terjadi meskipun Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut.

Meskipun Iran pada hari Minggu menembakkan rentetan rudal ke target Israel sebagai balasan, Presiden AS Donald Trump bersikeras bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang yang lebih luas masih sangat mungkin tercapai. Trump juga dilaporkan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut.

"Itu tidak akan berdampak pada kesepakatan," kata Trump kepada Financial Times. "Saya yang menentukan. Saya yang menentukan semuanya. Dia tidak menentukan." sedangkan Iran telah menjadikan gencatan senjata dengan Lebanon sebagai syarat untuk kesepakatan damai dengan Washington.

Selain itu, ekonomi AS pada bulan Mei menambahkan 172 ribu pekerjaan, jauh di atas ekspektasi 85 ribu. Sementara itu, angka penggajian bulan April direvisi lebih tinggi menjadi 179 ribu dari 115 ribu, sementara tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3 persen.