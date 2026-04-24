Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per USD

JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan hari ini. Rupiah dibuka pada posisi Rp17.280 per USD.

Pergerakan ini mencatatkan apresiasi tipis sebesar 0,03 persen jika dibandingkan dengan nilai penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp17.286 per dolar AS.

Sementara itu, hingga pukul 09.15 WIB, mata uang di kawasan Asia cenderung bergerak variatif dengan dominasi pelemahan. Peso Filipina memimpin penurunan terdalam di Asia dengan koreksi sebesar 0,35 persen, disusul ringgit Malaysia yang merosot 0,16 persen serta won Korea Selatan yang melemah 0,11 persen.

Tekanan juga dirasakan yuan China sebesar 0,07 persen, sedangkan yen Jepang terkikis 0,03 persen dan dolar Hong Kong mengalami pelemahan tipis sebesar 0,02 persen.

Di sisi lain, baht Thailand mencatatkan penguatan paling signifikan di Asia dengan lonjakan sebesar 0,12 persen. Penguatan juga terjadi pada dolar Taiwan yang naik 0,09 persen, serta dolar Singapura yang menguat tipis 0,02 persen terhadap dolar AS.

(Feby Novalius)

