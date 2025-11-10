Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang Akan Diresmikan Prabowo?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:02 WIB
DKBN dibuat sebagai solusi permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Presiden Prabowo segera meresmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dalam waktu dekat. DKBN dibuat sebagai solusi permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air. 

Apa itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional? 

Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, DKBN rencananya akan terdiri dari unsur Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana. Dewan Penasehat akan diisi sekitar 3 orang dengan salah satu unsur di dalamnya dari kalangan buruh.

Sementara untuk Dewan Pelaksana, akan dikepalai oleh satu orang dan satu sekretaris. Selain itu, di Dewan Pelaksana sendiri terdiri dari 6 orang anggota, ditambah kepala DKBN dan sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota.

"Jadi di DKBN ini nanti, di badan pelaksana ada 8 orang, di Dewan Penasehat minimal 3 orang. Semuanya dari unsur serikat buruh, kecuali di badan pelaksana, mungkin ada dari akademisi yang paham dunia usaha dan perburuhan," sambungnya.

 

