Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Setingkat Menteri

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan rencana Presiden Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai solusi permasalahan ketenagakerjaan di Tanah Air. Rencananya, DKBN akan setingkat dengan kementerian.

Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan segera meluncurkan badan baru ini.

"Berdasarkan informasi yang pernah disampaikan dari kalangan Istana, memang diketuai oleh setingkat menteri. Tapi kita belum tahu, itu Presiden nanti yang akan memutuskan," ujar Ketua KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan DKBN sendiri rencananya akan terdiri dari unsur Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana. Dewan Penasehat akan diisi sekitar 3 orang dengan salah satu unsur di dalamnya dari kalangan buruh.

Sementara untuk Dewan Pelaksana, akan dikepalai oleh satu orang dan satu sekretaris. Selain itu, di Dewan Pelaksana sendiri terdiri dari 6 orang anggota, ditambah kepala DKBN dan sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota.