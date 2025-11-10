Revitalisasi Kota Tua Dimulai 2026, Danantara Urus Aset

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proyek revitalisasi kawasan Kota Tua dimulai tahun 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027, beriringan dengan selesainya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) hingga kawasan bersejarah tersebut pada 2029.

Pramono menjelaskan, proyek revitalisasi ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMN, dan Danantara sebagai pengelola aset di kawasan tersebut.

“Di sana kan ada aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, terutama oleh BUMN-BUMN. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan, karena memang aset sebagian besar adalah milik Pemerintah Pusat, terutama BUMN,” ujar Pramono usai bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, revitalisasi kawasan ini akan dilakukan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Provinsi DKI dan pihak Danantara.

“Yang sudah kita sepakati dengan Danantara ketika kami mengadakan pertemuan dengan Pak Rosan, untuk infrastruktur dasar itu segera dikerjakan oleh Pemerintah Jakarta di tahun 2026 ini. Apa itu infrastruktur dasar? Di antaranya adalah pedestrian, sungai, kemudian jalan-jalan yang ada kami akan segera lakukan perbaikan,” jelasnya.

Sementara itu, perbaikan aset yang dimiliki oleh Danantara akan dilakukan secara paralel. Pramono juga mengungkapkan bahwa pembangunan jalur MRT di permukaan Kota Tua telah selesai, dan ke depan seluruh pengerjaan akan difokuskan ke bawah tanah.

“Dan seperti kita ketahui, sampai dengan 2027, maka pembangunan untuk MRT yang di permukaan, yang di Kota Tua itu sudah tidak ada. Semuanya sekarang pembangunannya ke dalam, sehingga dengan demikian untuk tahun 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua itu sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai dengan Kota Tua,” ujar Pramono.