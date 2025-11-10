Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar pengembangan kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan tersebut disampaikan usai dirinya bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).

"Hari ini saya beserta jajaran Balai Kota meminta waktu dan menghadap Bapak Menko Perekonomian untuk urusan hal yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan Kota Tua, karena bersama-sama dengan Danantara dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif, kami akan mengelola Kota Tua. Dan untuk itu, salah satu hal yang kami akan usulkan adalah untuk menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, penetapan Kota Tua sebagai PSN akan mempercepat proses revitalisasi kawasan bersejarah tersebut agar bisa menjadi pusat ekonomi kreatif sekaligus destinasi wisata unggulan di ibu kota.

Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras masuk dalam daftar PSN. Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut kini sudah bisa dimulai setelah mendapat clearance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sumber Waras ini kan sekarang clearance dari KPK maupun dari BPK sudah bisa dimulai dibangun, tetapi tentunya kami sangat berkeinginan apabila Sumber Waras itu juga mendapatkan PSN, sehingga kami bisa membangun rumah sakit tipe A yang internasional. Karena kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta, karena ruas area-nya 3,6 hektare dan lokasinya sangat strategis,” jelasnya.