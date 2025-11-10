Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |12:51 WIB
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar pengembangan kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan tersebut disampaikan usai dirinya bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).

"Hari ini saya beserta jajaran Balai Kota meminta waktu dan menghadap Bapak Menko Perekonomian untuk urusan hal yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan Kota Tua, karena bersama-sama dengan Danantara dan juga Kementerian Ekonomi Kreatif, kami akan mengelola Kota Tua. Dan untuk itu, salah satu hal yang kami akan usulkan adalah untuk menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, penetapan Kota Tua sebagai PSN akan mempercepat proses revitalisasi kawasan bersejarah tersebut agar bisa menjadi pusat ekonomi kreatif sekaligus destinasi wisata unggulan di ibu kota.

Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras masuk dalam daftar PSN. Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut kini sudah bisa dimulai setelah mendapat clearance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sumber Waras ini kan sekarang clearance dari KPK maupun dari BPK sudah bisa dimulai dibangun, tetapi tentunya kami sangat berkeinginan apabila Sumber Waras itu juga mendapatkan PSN, sehingga kami bisa membangun rumah sakit tipe A yang internasional. Karena kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta, karena ruas area-nya 3,6 hektare dan lokasinya sangat strategis,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177510/ilustrasi_pengerjaan_psn-9kT1_large.jpg
5 Fakta Proyek Aguan di PIK 2 Dihapus dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176723/menko_airlangga-tiqI_large.PNG
PIK 2 Milik Aguan Dihapus dari PSN, Menko Airlangga: Sudah Kita Cabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/470/3176500/aguan-wghK_large.jpg
Prabowo Hapus Proyek PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137699/menteri_pu-jiQs_large.jpg
Menteri PU Usulkan 3 PSN Baru, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125388/ekonomi_baru-jf8l_large.jpg
PSN Rempang Eco-City, Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/320/3123004/pelabuhan-08Xn_large.jpg
Penguatan Proyek Strategis Nasional, Integrasi Merak-Bakauheni dan Ekspansi Rute Internasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement