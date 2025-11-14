Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Siapa Pemilik Minuman Teguk (TGUK) yang Kini Banting Setir Jualan Frozen Food?

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |20:04 WIB
Siapa Pemilik Minuman Teguk (TGUK) yang Kini Banting Setir Jualan Frozen Food?
Siapa Pemilik Minuman Teguk (TGUK) yang Kini Banting Setir Jualan Frozen Food? (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Siapa pemilik minuman teguk (TGUK) yang kini banting setir jualan frozen food?

Teguk merupakan produk minuman milik PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK). Teguk Indonesia mencatatkan saham perdananya di bursa saham Indonesia saat melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 2023. 

Teguk ketika itu meraih antusias tinggi dari para investor sampai oversubscribed hingga 159,91 kali. TGUK menjadi perusahaan ke-48 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Harga penawaran tertinggi di awal perdagangan BEI untuk saham TGUK sebesar Rp110 per saham. 

Seiring berjalannya bisnis, PT Platinum Wahab Nusantara 
melakukan perubahan dan diversifikasi bisnisnya. Dari sebelumnya fokus pada minuman boba/manis, TGUK banting setir ke bisnis perdagangan besar daging sapi dan ayam, termasuk produk olahan (frozen food).

Langkah tersebut menjadi titik awal diversifikasi besar TGUK setelah Visionary Capital Global, investor berbasis di Singapura, resmi menguasai mayoritas saham perusahaan pada 2025.

 

