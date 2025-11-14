Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Nataru, Kemenhub Mulai Lakukan Ramp Check di Pool Bus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |12:10 WIB
Jelang Nataru, Kemenhub Mulai Lakukan Ramp Check di Pool Bus
Ramp Check Bus (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai melakukan inspeksi keselamatan armada bus di lokasi pool bus jelang Nataru 2025/2026. Hal ini menjadi target penyelenggaraan nataru tahun ini. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyaksikan langsung kegiatan ramp check di pool PO Rosalia Indah, Karanganyar, Jawa Tengah.

Dia menyampaikan apresiasi terhadap PO Rosalia Indah atas komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

 “Bicara apapun, kalau sudah terjadi kecelakaan, pasti akan membawa reputasi perusahaan dan merugikan penumpang. Rosalia Indah telah mempraktikkan SMK PAU dengan baik, tidak hanya untuk syarat administrasi, ini jadi contoh operator yang patuh dan taat,” ujar Dirjen Aan dikutip, Jumat (14/11/2025).

Dia juga mengingatkan saat ini masih banyak operator yang mengabaikan aspek keselamatan dan hanya mengejar keuntungan. Menurutnya operator yang tidak mengutamakan keselamatan pada akhirnya akan ditinggalkan konsumen yang lebih memilih layanan aman dan nyaman.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan kesiapan angkutan jelang libur periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

 

