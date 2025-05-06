Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub: Bus ALS Terguling di Padang Panjang Tak Miliki Izin Operasi!

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:13 WIB
Kemenhub: Bus ALS Terguling di Padang Panjang Tak Miliki Izin Operasi!
Bus Terguling (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025).

Bus dengan nomor polisi B 7512 FGA tersebut datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Bukit Surungan, bus mengalami kecelakaan dengan posisi akhir terguling miring ke sebelah kiri.

1. Tidak Memiliki Izin Operasi

Plt Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan pada peristiwa ini sementara didapatkan data 12 penumpang meninggal dunia dan sebanyak 25 orang lainnya mengalami luka-luka. Saat ini Petugas gabungan segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban.

“Adapun telah diperiksa pada Aplikasi Mitra Darat, ditemukan Bus ALS tersebut tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).

“Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143207/bus-jbHB_large.png
Libur Panjang, Kemenhub Ciduk 21 Bus Langgar Aturan dari Dokumen Palsu hingga Tak Layak Jalan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137238/bus_als-WxJ5_large.jpg
Kemenhub Panggil Pemilik Bus ALS Tak Berizin Usai Kecelakaan Maut di Padang Panjang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/320/3111820/pemilik_po_bus-6KFG_large.png
3 Bos PO Bus Ini Dulunya Seorang TNI, Siapa Saja Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/320/3111372/pemilik_po_bus-N1GB_large.png
5 PO Bus dengan Tarif Termahal, Ada yang Sampai Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193//menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251//kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement