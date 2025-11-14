Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raja Yordania Bertemu Pimpinan Danantara Besok, Ini yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |21:06 WIB
Raja Yordania Bertemu Pimpinan Danantara Besok, Ini yang Dibahas
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono Ungkap Rencana Pertemuan Raja Yordania dengan Danantara. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Raja Kerajaan Yordania Abdullah II ibn Al Hussein bakal bertemu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pada Sabtu 15 November 2025. Saat ini, Raja Abdullah II tengah melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia.

Rencana pertemuan Raja Abdullah II dengan Danantara diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Pertemuan ini dalam rangka penguatan kerja sama di bidang ekonomi kedua negara.

“Di bidang ekonomi, tadi juga disampaikan besok beliau akan bertemu dengan Danantara untuk membicarakan kerja sama-kerja sama ekonomi yang lebih intensif di berbagai bidang,” kata Sugiono kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Selain di bidang ekonomi, lanjut Sugiono, kedua pemimpin negara dalam forum bilateral ini juga turut membahas kerja sama soal pertanian hingga pertahanan.

“Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan juga Indonesia dan Yordania itu sudah melakukan semacam pelatihan dan training,” ujarnya.

Dalam forum bilateral, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo berbincang banyak hal hingga memberikan pujian satu sama lain. Menurut Sugiono, memang kedua kepala negara ini sudah akrab sejak semasa muda.

“Hubungan keduanya merupakan hubungan yang lebih dari sekadar hubungan bilateral dan diplomatik kedua negara, tetapi lebih dalam dari itu. Keduanya juga merupakan sahabat lama yang sejak masa mudanya sudah saling mengenal,” tuturnya.

(Feby Novalius)

