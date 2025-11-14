Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden

JAKARTA - Harta kekayaan Nurdin Halid yang sebut Anggota DPR setara dengan Presiden. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, meluapkan kemarahannya karena Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso tidak hadir dalam rapat di DPR RI dalam pembahasan penyelamatan industri baja nasional.

Dikutip YouTube resmi DPR RI, kemarahan Nurdin Halid terlihat jelas ketika ia menegur keras pihak Kementerian Perdagangan yang tidak mengirimkan pejabat setingkat menteri atau wakil menteri.

Dia menilai ketidakhadiran Mendag adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan penting industri baja nasional.

“Makasih pimpinan, seluruh anggota. Harap sampai ke Pak Menteri ya, bahwa ketika diundang DPR dan itu berkaitan dengan kebijakan, minimal Wamen yang hadir,” ujar Nurdin Halid.

“Menteri itu pembantu presiden. Anggota DPR itu setara dengan presiden. Bapak baca struktur ketatanegaraan kita ya,” tegasnya.

Lalu berapa kekayaan Nurdin Halid? berikut rangkuman Okezone, Jumat (14/11/2025):