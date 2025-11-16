Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Purbaya Ungkap Underinvoicing, Mesin Puluhan Juta Dicatat USD7

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |07:02 WIB
4 Fakta Purbaya Ungkap Underinvoicing, Mesin Puluhan Juta Dicatat USD7
Temuan mencengangkan terungkap saat inspeksi Bea Cukai di Surabaya. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA - Temuan mencengangkan terungkap saat inspeksi Bea Cukai di Surabaya, sebuah mesin impor tercatat hanya bernilai USD7, padahal harga pasarannya mencapai puluhan juta rupiah. Indikasi praktik underinvoicing ini diduga kuat merugikan penerimaan negara dan memicu pengetatan pengawasan di lapangan.

Hal ini pun menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Berikut fakta-fakta menarik terkait temuan praktik underinvoicing, Minggu (16/11/2025):

1. Purbaya Ungkap Kerugian Negara

Menkeu Purbaya mengungkapkan indikasi praktik underinvoicing yang merugikan penerimaan negara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

2. Sorotan Purbaya

Purbaya mengungkapkan temuannya yang mencolok pada barang berupa mesin impor. Harga mesin tersebut dicantumkan hanya sebesar USD7 (sekitar Rp117.117 dengan asumsi kurs USD1/Rp16.730). Padahal, saat dicek di marketplace, harga pasar mesin serupa mencapai Rp40–50 juta.

"Pemeriksaan kontainer bagus hasilnya. Waktu periksa kontainer ada yang menarik, harganya kayak murahan. Masa harga barang sebagus itu cuma USD7, di marketplace Rp40–50 juta. Nanti dicek lagi," ujar Purbaya.

3. Apa itu Underinvoicing?

Underinvoicing adalah praktik melaporkan nilai faktur barang atau jasa impor lebih rendah dari harga sebenarnya, bertujuan mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak impor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183724//umkm-tpBr_large.jpg
Purbaya Siap Permanenkan PPh Final 0,5% Asal UMKM Tidak Ngibul Soal Omzet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183708//purbaya-vNMJ_large.jpg
Catat! Purbaya Akan Telepon Laporan Masalah Pajak dan Bea Cukai Lewat 0815-9966-662
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183686//purbaya-QNqL_large.jpg
Kementerian dan Lembaga Kembalikan Rp3,5 Triliun, Purbaya: Mereka Nyerah, Enggak Mau Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183634//purbaya-CSKO_large.jpg
Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183625//bea_cukai-uTFS_large.jpg
Purbaya Buka Kesempatan 300 Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183624//purbaya-EXd4_large.jpg
Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement