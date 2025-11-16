Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungan Wisman Tembus 11,43 Juta hingga September 2025, Turis ASEAN Masih Dominan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |19:30 WIB
Wisman Mancanegara (Foto: Okezone)
Wisman Mancanegara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) sepanjang Januari-,September 2025 mencapai 11,43 juta kunjungan. 

Angka ini tumbuh 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kunjungan Wisman masih didominasi wisatawan dari negara-negara ASEAN dengan porsi 35,22%, disusul wisatawan dari kawasan Asia lainnya sebesar 27,57%. 

Sementara itu, pada September 2025, jumlah Wisman yang datang ke Indonesia mencapai 1,39 juta kunjungan, atau meningkat 9,04% dibandingkan September 2024 yang sebesar 1,28 juta kunjungan.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan capaian ini menunjukkan momentum pertumbuhan sektor pariwisata yang kian menguat. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
