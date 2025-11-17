Advertisement
HOME FINANCE

Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |11:55 WIB
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
Faforbea Jadi Bukti Ketekunan dan Adaptasi di Era Digital bersama Shopee. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Tak ada yang lebih menarik dari kisah pasangan muda yang berani menjahit mimpinya sendiri. Febhy Anjani Poetri, perempuan muda berusia 27 tahun asal Bandung, bersama suaminya, Bagus Imran Saptadji Handoko membuktikan bahwa konsistensi dan kerja keras dalam situasi apa pun, keajaiban selalu bisa tercipta.

Di tengah masa keterbatasan karena pandemi di 2020, saat banyak usaha yang gulung tikar, Febhy justru menyalakan semangatnya lewat Faforbea Official Shop, brand fesyen perempuan yang sukses berkembang di pasar digital dan tumbuh dengan ribuan pelanggan loyal di Shopee.

Kisah lahirnya Faforbea berawal dari dorongan cinta dan semangat pasangan muda yang ingin mandiri. Febhy, yang kala itu baru lulus dari jurusan Agribisnis, terinspirasi dari sang kakak yang telah lebih dulu terjun ke dunia bisnis.

Sementara sang suami, Bagus, yang awalnya bercita-cita menjadi tentara, justru menemukan jalannya lewat dunia wirausaha. Nama “Faforbea” sendiri berasal dari kutipan bahasa Latin yang berarti keluarga yang ingin bangkit dari keterpurukan. Filosofi itu kini menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah brand ini.

Febhy Anjani Poetri, Founder Farforbea, mengatakan, “Semua ini berawal dari selembar kain masker di masa pandemi. Dari proses itu saya belajar banyak hal, mulai dari mengelola bahan, memahami kebutuhan pasar, hingga melayani pelanggan secara online melalui Shopee."

