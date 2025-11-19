Kenalkan Dunia Mineral pada Anak: Fun Learning untuk Siapkan Generasi Masa Depan

Kenalkan Dunia Mineral pada Anak: Fun Learning untuk Siapkan Generasi Masa Depan. (Foto: Okezone.com/Kementerian BUMN)

JAKARTA - Dalam era perkembangan teknologi digital saat ini, penguasaan Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) menjadi kunci penting untuk mencetak generasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

STEM adalah pendekatan belajar yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen telah mengkurasi 109 judul buku STEM, yang mencakup Buku Teks Utama (BTU) dan Buku Nonteks (BNT), semuanya tersedia dalam format digital di laman buku.kemendikdasmen.go.id/buku-stem

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pentingnya menyiapkan masyarakat teknokratis sejak dini melalui pembangunan knowledge-based society. Dia menyebut STEM bukan hanya soal teori, tetapi juga pembentukan karakter, kesadaran transcendental, dan kemampuan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

“Belajar sains itu bukan sekadar mempelajari teori, tapi juga mendekatkan murid pada pembentukan karakter dan kehidupan sederhana yang menjadikan mereka saintis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Mu’ti.

Mu’ti menambahkan bahwa pendidikan sains merupakan bagian dari program prioritas Presiden, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita Presiden keempat, yaitu membangun sumber daya manusia unggul melalui pendidikan, sains, dan teknologi.

Selain dukungan pemerintah, peran BUMN juga menjadi kunci dalam penguatan STEM dan pendidikan anak di Indonesia demi mewujudkan generasi emas. Saat ini sudah banyak program pendidikan yang dijalankan di berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua.

Program untuk memperkuat STEM ini dijalankan salah satunya oleh pelaku industri pertambangan, seperti Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.

MIND ID telah berhasil menyalurkan 30.000 beasiswa dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta membekali 503 guru dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

BUMN ini juga memberikan keterampilan baru bagi 267 peserta masyarakat dan meningkatkan fasilitas pendidikan di 60 lokasi operasional.

Hal ini menjadi upaya dari Grup MIND ID untuk mendukung pemerintah dalam memperkuat penguasaan Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) di daerah-daerah operasionalnya.

Di samping itu demi memperkuat narasi pembangunan generasi emas Indonesia, MIND ID terus menjalankan berbagai program edukatif dan inovatif di setiap kampanye industri pertambangan yang dijalankan.

Hal ini untuk mengajak masyarakat luas memahami peran strategis industri pertambangan dalam sebagai fondasi dari pembangunan peradaban Indonesia sejak usia dini.