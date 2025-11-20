CIMB Niaga Hadirkan Solusi Wealth Management Terkini melalui Wealth Xpo 2025

JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan volatilitas pasar kerap menjadi tantangan utama nasabah dan masyarakat yang ingin berinvestasi untuk menjaga kekayaan mereka. Di tengah dinamika tersebut, kebutuhan terhadap strategi pengelolaan kekayaan yang cerdas, tepat, dan sesuai dengan profil risiko semakin esensial.

Menjawab hal tersebut, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) akan kembali menghadirkan signature event CIMB Niaga Wealth Xpo 2025 yang berlangsung pada Kamis, 20 November 2025 di Surabaya dan Kamis, 4 Desember 2025 di Jakarta.

Mengusung tema “Tambah Wawasan, Tumbuhkan Kekayaan”, acara ini dirancang sebagai ruang inspiratif bagi nasabah dan masyarakat untuk memperluas wawasan finansial, belajar langsung dari para pakar, serta menikmati pengalaman perbankan yang menyenangkan dan bernilai.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menjelaskan, Wealth Xpo merupakan bagian dari komitmen CIMB Niaga untuk Advancing Customers and Society, yakni mendukung nasabah dan masyarakat dalam meraih mimpi dan aspirasinya melalui peningkatan literasi keuangan serta penyediaan solusi finansial yang berkelanjutan.

Acara ini juga menjadi ajang bagi nasabah untuk memahami pengelolaan kekayaan secara menyeluruh (holistic wealth management), mulai dari perencanaan investasi termasuk investasi properti dan emas, perlindungan aset, hingga warisan finansial keluarga.

“Kami memahami kekhawatiran banyak orang terhadap kondisi ekonomi saat ini, sehingga kebingungan memilih investasi yang tepat. Melalui Wealth Xpo, kami ingin memberikan edukasi, solusi, dan inspirasi agar masyarakat siap menghadapi berbagai skenario ekonomi dengan strategi yang terencana dan sesuai kebutuhan," ujar Noviady di Jakarta, Jumat (14/11/2025).