Bapanas Ungkap Alasan Optimalkan Potensi Pangan Lokal

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan arah baru pembangunan pangan nasional bergerak menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang bertumpu pada kekuatan lokal.

Transformasi tersebut memastikan akses pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) bagi seluruh warga.

“Bapanas mengonsolidasikan melalui pengembangan Desa B2SA yang memadukan edukasi, pemberdayaan warga, serta pemanfaatan potensi pangan di wilayah masing-masing.” jelas Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11/2025).

Implementasi Desa B2SA sendiri memanfaatkan Dana Alokasi Khusus guna mendukung tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN). Sebanyak 809 penerima manfaat dari Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dipilih dalam upaya penguatan pangan lokal.

“Program ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan swasembada dan diversifikasi konsumsi sebagai salah satu prioritas nasional. Perpres 81 Tahun 2024 kemudian mengarahkan percepatan penganekaragaman berbasis sumber daya lokal sebagai instrumen reformasi pangan yang komprehensif.” tegas Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal.