Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menerima penghargaan dari Inews Media Group dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 untuk kategori Anugerah Penggerak Sektor Pangan.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Kemenko Pangan untuk program swasembada pangan dan menargetkan swasembada untuk komoditas pokok, terutama beras dan jagung konsumsi.

Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini dipersembahkan untuk para petani di seluruh Indonesia yang turut berkontribusi mewujudkan swasembada pangan. Targetnya pada akhir tahun 2025 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung konsumsi.

"Insyaallah nanti akhir Desember, beras sudah swasembada, jagung untuk pangan juga swasembada. Terima kasih kepada pak Harry Tanoesoedibjo dan Inews, penghargaan ini untuj seluruh petani di Indonesia," ujar Zulhas dalam sambutannya pada acara APN 2025 di MNC Conference Hall (MCH) Inews Tower, Kamis (20/11/2025).

Zulhas mengatakan kesuksesan di bidang pangan dapat terwujud karena disiplin, ketegasan, dari Presiden Prabowo. Selain itu banyak peran dari Kementerian/Lembaga terkait serta petani di seluruh Indonesia.