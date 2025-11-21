Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Guyana Ajak Indonesia Jadi Anggota Forest Climate Leaders’ Partnership

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |18:50 WIB
Guyana Ajak Indonesia Jadi Anggota Forest Climate Leaders’ Partnership
Indonesia diundang menjadi anggota Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sumber Daya Alam Guyana, Vickram Bharrat, mengundang Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP). Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan hutan tropis dinilai dapat dibagikan kepada 36 negara anggota FCLP.

Bharrat menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi anggota FCLP, menekankan bahwa pengalaman panjang Indonesia dalam pengelolaan hutan tropis berpotensi memberikan kontribusi strategis dalam berbagi pengetahuan dan kepemimpinan di antara negara anggota.

“FCLP saat ini memiliki 36 negara anggota, baik negara maju maupun berkembang, dengan komitmen untuk melindungi hutan dan mengatasi kerusakan hutan global. Indonesia adalah negara dengan praktik pengelolaan hutan yang kuat dan dapat menjadi role model bagi anggota lainnya,” ujar Menteri Bharrat, Jumat (21/11/2025).

Menanggapi ajakan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Krisdianto, mengapresiasi perhatian Guyana dan menyatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

“Pada COP27 di Mesir, Indonesia hadir dalam pertemuan FCLP sebagai observer dan belum mengambil keputusan bergabung,” jelas Krisdianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184362//hutan-zjlJ_large.jpg
ASEAN Tegaskan Hutan Jadi Kunci Mitigasi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183344//wamenhut-JupP_large.jpg
RI Belajar dari Kongo Soal Pasar Karbon Berbasis Hutan Tropis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182906//karbon-gYwq_large.png
Kemenhut Siapkan 4 Aturan untuk Perdagangan Karbon RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180842//lahan-jpkZ_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Gambut di Kawasan Hutan RI Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029//dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172038//menhut-jKN5_large.jpg
Pemerintah Perketat Pengawasan Izin Pengelolaan Hutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement