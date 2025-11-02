Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Gambut di Kawasan Hutan RI Jadi Sorotan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |13:04 WIB
Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Gambut di Kawasan Hutan RI Jadi Sorotan
Pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan Indonesia semakin diperkuat. (Foto: Okezone.com/Bank Tanah)
A
A
A

JAKARTA - Pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan Indonesia semakin diperkuat untuk mendukung mitigasi perubahan iklim global. Fokus utama mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia, dengan melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam restorasi ekosistem gambut serta pengembangan praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung pasar karbon global.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pun menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan International Tropical Peatlands Center (ITPC) dalam memperkuat kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis tersebut. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.
 
Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan. APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global. 

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan, kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan. 

“Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso, Minggu (2/11/2025). 

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto menyatakan kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029//dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172038//menhut-jKN5_large.jpg
Pemerintah Perketat Pengawasan Izin Pengelolaan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169511//pemerintah-ZXon_large.jpg
Satgas PKH Segel Kawasan Konsesi Nikel PT TMS di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162644//kpk-6WpF_large.jpg
OTT Pejabat BUMN Inhutani V, KPK: Dugaan Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159647//tim_sar-S6TM_large.jpg
Tim SAR Evakuasi 24 Orang Tersesat di Hutan, 3 Orang Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157274//pemerintah-YG3a_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Hutan Mangrove Indonesia Serap 52 Ton Karbon Dioksida
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement