HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Lengkap 10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |06:05 WIB
Daftar Lengkap 10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia
Hutan di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar 10 negara dengan hutan terluas di Dunia, Indonesia posisi berapa? Hutan di seluruh dunia menutupi sekitar 30 persen daratan bumi atau seluas 40 juta km persegi.

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) 2025, negara dengan wilayah hutan terluas yaitu Rusia dengan luas 832.630 hektar atau setara dengan 20% luas hutan dunia.

Hutan dapat menjadi solusi ulung dalam menangani masalah iklim. Hutan mampu menyerap 2,6 miliar ton karbondioksida. 

Jumlah ini merupakan sepertiga dari jumlah karbon yang dilepaskan akibat pembakaran bahan bakar fosil.

Berikut 10 negara dengan luas hutan di Dunia yang dirangkum Okezone. 

 

Halaman:
1 2
