Mahfud Singgung Deforestasi 12,5 Ha, Lebih Luas dari Korsel

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut, 3 Mahfud MD menyinggung soal besarnya lahan hutan yang terkikis (deforestasi) selama 10 tahun terakhir. Setidaknya 12,5 hektare (Ha) lahan hutan lenyap dalam kurun waktu 10 tahun.

"12,5 ha deforestasi itu jauh lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," kata Mahfud dalam debat Cawapres, Minggu (21/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, dia menyinggung soal keterbukaan data pemilikan lahan. Menurutnya, saat ini keterbukaan informasi publik termasuk kepemuilikan lahan masih tertutup dan banyak rahasia.

"Tentang data perampasan tanah rakyat siapa yang serobot perkebunan sawit, ini jadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data kalau mau selesaikan data itu jadi basis untuk penyelesaian," kata Mahfud.