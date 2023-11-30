Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebakaran Hutan di RI Menurun, Erick Thohir Berikan Buktinya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:32 WIB
Kebakaran Hutan di RI Menurun, Erick Thohir Berikan Buktinya
Menteri BUMN Erick Thohir sebut tingkat kebakaran hutan di Indonesia menurun. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir menyampaikan bahwa tingkat kebakaran hutan di Indonesia menurun 82%. Di mana, dari 1,6 juta hektare pada 2019 mengecil menjadi 2.960 hektare pada 2020.

Tak hanya itu, penanganan deforestasi pun dinilai berhasil. Erick mencatat persentase penanganan hutan gundul sudah mencapai 75%.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum Tropical Forest Power for Climate Partnership di COP 28 Dubai.

“Penanganan deforestasi, deforestasi berkurang 75% menjadi ratusan ribu hektar. Angka terendah sejak 1990. Perhutanan sosial, pemanfaatan hutan kita memberi manfaat bagi sekitar 1,2 miliar orang dengan sebaran hutan 6,3 juta hektare,” ucap Erick, disiarkan melalui Youtube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (30/11/2023).

Tak hanya itu, pemerintah juga sudah menanam lebih dari 270 juta pohon mangrove di seluruh provinsi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah melakukan banyak hal untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan secara global.

Indonesia, lanjut dia, perlu membangun kapasitas dalam memanfaatkan hutannya, termasuk hutan bakau untuk pertukaran iklim. Langkah itu sekaligus untuk memenuhi komitmen mengatasi perubahan iklim saat ini.

