Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Hans Patuwo Bakal Jadi Pengganti

JAKARTA - Patrick Walujo mengumumkan mundur sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Di mana penggantinya yaitu Patrick Walujo sebagai CEO GOTO adalah Hans Patuwo.

Hans Patuwo diangkat sebagai CEO GOTO akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025.

Hans akan menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023.

Nominasi dan transisi ini merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh Direksi yang mencerminkan komitmen Perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring GoTo memasuki fase pertumbuhan berikutnya menuju profitabilitas berkelanjutan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick atas kepemimpinannya yang luar biasa selama dua setengah tahun terakhir. Kami telah menyaksikan periode transformasi yang signifikan di bawah arahan beliau," kata Komisaris Utama GoTo, Agus Martowardojo di Jakarta dikutip, Selasa (25/11/2025).

Agus menambahkan, sejak ditunjuk pada Juni 2023, Patrick telah membawa GoTo melewati proses transformasi yang memperkuat fundamental keuangan Perusahaan, mempertajam fokus operasional, serta memberikan kembali kejelasan terhadap arah jangka panjang Perusahaan.

"Saya juga menyampaikan selamat kepada Hans yang telah dinominasikan sebagai Direktur Utama GoTo. Pengalaman panjang beliau di dalam ekosistem, serta komitmennya terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan mitra usaha, menjadikannya kandidat yang ideal untuk memimpin GoTo agar terus melangkah maju," kata Agus.