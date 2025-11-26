Rayakan Satu Dekade, Shopee Hadirkan Kemeriahan Spesial 12.12 Birthday Sale bersama Fuji

JAKARTA – Akhir tahun 2025 menjadi momen istimewa bagi Shopee yang memasuki ulang tahun yang ke-10. Selama satu dekade, Shopee telah hadir sebagai platform yang membantu pengguna dalam memenuhi berbagai kebutuhan, serta mendampingi pertumbuhan banyak UMKM dan brand lokal sejak 2015.

Perayaan spesial ini diwujudkan melalui kampanye 12.12 Birthday Sale 2025 yang berlangsung pada 25 November hingga 12 Desember 2025 nanti dengan ragam penawaran dan kejutan untuk pengguna.

Sepanjang periode kampanye, pengguna dapat menikmati promo menarik seperti Traktiran Rp12 Setiap Hari, Voucher Ulang Tahun s/d 100%, hingga Gratis Ongkir Rp0, menjadikan kampanye kali ini lebih spesial dan meriah.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Ulang tahun ke-10 menjadi sebuah momen berharga bagi Shopee. Selama satu dekade, kami melihat bagaimana para pengguna, penjual, UMKM, dan brand lokal tumbuh bersama kami."

"Melalui kampanye 12.12 Birthday Sale, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih seru dan bermakna sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting dari ekosistem Shopee," ujarnya.