Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah

JAKARTA - Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda memberikan apresiasi atas inovasi pembayaran yang memungkinkan masyarakat mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

"Ini contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat," kata Ratu Maxima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Hal ini disampaikan Ratu Maxima saat meninjau langsung kawasan hunian BTN, di Perumahaan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Ratu Maxima berkunjung dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA).

"Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu

Nixon menjelaskan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Ratu Maxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG), selain upaya memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green," ujar Nixon.