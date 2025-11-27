Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:24 WIB
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah (Foto: Ratu Maxima Bertemu Presiden Prabowo Subianto/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda memberikan apresiasi atas inovasi pembayaran yang memungkinkan masyarakat mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga. 

"Ini contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat," kata Ratu Maxima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Hal ini disampaikan Ratu Maxima saat meninjau langsung kawasan hunian BTN, di Perumahaan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Ratu Maxima berkunjung dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA).

"Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu 

Nixon menjelaskan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Ratu Maxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG), selain upaya  memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green," ujar Nixon.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sampah btn Belanda Ratu Maxima KPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/470/3150496/rumah-LybB_large.jpg
Penyebab Pengajuan KPR Ditolak Bukan Cuma Data SLIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3148926/rumah-uI1T_large.jpg
KPR Subsidi Bisa Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/470/3142560/kpr-CdTb_large.jpg
95.874 Rumah Sudah Dapat KPR Subsidi per Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/470/3142031/kpr-G5zF_large.jpg
Waspada KPR Macet Imbas Gelombang PHK hingga Daya Beli Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/470/3118499/kpr-BWmG_large.jpeg
Pengajuan KPR Tak Pernah Lesu meski Ekonomi Penuh Tantangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement